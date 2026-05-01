Роман Ротенберг пришел на матч «Локомотив» — «Динамо»: «Ждем яркого футбола»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг появился на матче 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо».

«Ждем яркого футбола», — сказал Ротенберг.

Игра пройдет 1 мая на «РЖД Арене». Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».

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