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1 мая, 19:35

Федорищев: «Адиева уволило руководство «Крыльев Советов»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал уход Магомеда Адиева с поста главного тренера «Крыльев Советов».

— Кто уволил Адиева?

— Уволило руководство. Он ко мне приходил, посоветовались. Можно сказать, что решение было принято у меня в кабинете.

— Правда, что поводом для отставки послужил отъезд Адиева в Казахстан на переговоры?

— Нет. Поводом послужил комментарий нашего тренера в СМИ, что он хочет и готов покинуть команду не только в следующем сезоне, но и в этом. Многие футболисты потом писали и начали обсуждать, как можно работать с таким тренером, который открыто заявляет о готовности покинуть команду.

— Футболисты лично вам писали?

— Нет. У нас директор клуба плотно взаимодействует с игроками.

— То есть сам факт переговоров Адиева с казахстанским «Актобе» не повлиял на решение «Крыльев» уволить тренера?

— Все так или иначе, сами со своими агентами, планируют свое будущее. Это не секрет. Мы всегда говорили, что работаем с тренером до конца сезона, а дальше будем обсуждать его будущее.

— В каких вы остались взаимоотношениях с Адиевым после всей этой истории?

— У нас всегда было очень уважительное отношение к Магомеду Адиеву. Он большой профессионал. Взял на себя ответственность в достаточно непростой период тренировать команду. С точки зрения его опыта и профессионализма только уважение. Другое дело, что сейчас мы были вынуждены с ним расстаться, будем дальше следить за его успехами.

Адиев возглавлял самарцев с июня 2025 года и ушел в отставку 1 апреля 2026 года. Под его руководством команда провела 31 матч во всех турнирах, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.

В марта Адиев сообщал, что вел переговоры с казахстанским «Актобе». В конце апреля 48-летний возглавил «МЛ Витебск».

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Магомед Адиев
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Вячеслав Федорищев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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