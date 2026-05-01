Федорищев: «Адиева уволило руководство «Крыльев Советов»
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал уход Магомеда Адиева с поста главного тренера «Крыльев Советов».
— Кто уволил Адиева?
— Уволило руководство. Он ко мне приходил, посоветовались. Можно сказать, что решение было принято у меня в кабинете.
— Правда, что поводом для отставки послужил отъезд Адиева в Казахстан на переговоры?
— Нет. Поводом послужил комментарий нашего тренера в СМИ, что он хочет и готов покинуть команду не только в следующем сезоне, но и в этом. Многие футболисты потом писали и начали обсуждать, как можно работать с таким тренером, который открыто заявляет о готовности покинуть команду.
— Футболисты лично вам писали?
— Нет. У нас директор клуба плотно взаимодействует с игроками.
— То есть сам факт переговоров Адиева с казахстанским «Актобе» не повлиял на решение «Крыльев» уволить тренера?
— Все так или иначе, сами со своими агентами, планируют свое будущее. Это не секрет. Мы всегда говорили, что работаем с тренером до конца сезона, а дальше будем обсуждать его будущее.
— В каких вы остались взаимоотношениях с Адиевым после всей этой истории?
— У нас всегда было очень уважительное отношение к Магомеду Адиеву. Он большой профессионал. Взял на себя ответственность в достаточно непростой период тренировать команду. С точки зрения его опыта и профессионализма только уважение. Другое дело, что сейчас мы были вынуждены с ним расстаться, будем дальше следить за его успехами.
Адиев возглавлял самарцев с июня 2025 года и ушел в отставку 1 апреля 2026 года. Под его руководством команда провела 31 матч во всех турнирах, одержала 11 побед, 6 раз сыграла вничью и потерпела 14 поражений.
В марта Адиев сообщал, что вел переговоры с казахстанским «Актобе». В конце апреля 48-летний возглавил «МЛ Витебск».
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