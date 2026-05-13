Источник: «Спартак» не будет продлевать контракт с Заболотным

Форвард «Спартака» Антон Заболотный покинет команду по окончании сезона-2025/26, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, московский клуб не будет активировать опцию продления контракта с 34-летним игроком.

Заболотный присоединился к «Спартаку» летом 2025 года, подписав соглашение сроком на один сезон. В этом сезоне нападающий провел за красно-белых 16 матчей во всех турнирах, отметившись 3 голевыми передачами. Ранее он выступал за «Химки», ЦСКА, «Сочи», «Зенит» и другие команды.

3 мая «Спартак» сообщил, что футболист был временно отстранен от спортивной деятельности из-за неблагоприятного результата анализа допинг-пробы, отобранной в рамках внесоревновательного тестирования, но с 30 апреля санкции были отменены. Вердикт по делу о допинге Заболотного вынесут после завершения сезона.

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