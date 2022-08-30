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Орещук: «Как Захарян выкупит свой трансфер? У него есть 15 миллионов евро?»

Орещук считает, что Захарян не сможет самостоятельно выкупить свой трансфер
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию о том, что один из вариантов осуществления перехода Арсена Захаряна в «Челси» является вариант самостоятельного выкупа трансфера самим игроком.

— А как он выкупит этот трансфер? У парня есть 15 миллионов евро?

— Вероятно, «Челси» поможет ему заполучить эти средства...

— Ну хорошо, предположим этот вариант. Но ведь деньги должны упасть на счет «Динамо» до завтрашнего дня. Не придет же он с чемоданом денег в офис клуба и не положит их на стол? Это все должно быть юридически зафиксировано. В футбольном мире все возможно, но в такой поворот я не верю, — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-oreshhuk-kak-zaharyan-vy-kupit-svoj-transfer-u-nego-est-15-mln-evro/
Арсен Захарян
Роман Орещук
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 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
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