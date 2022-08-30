Орещук: «Как Захарян выкупит свой трансфер? У него есть 15 миллионов евро?»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук отреагировал на информацию о том, что один из вариантов осуществления перехода Арсена Захаряна в «Челси» является вариант самостоятельного выкупа трансфера самим игроком.

— А как он выкупит этот трансфер? У парня есть 15 миллионов евро?

— Вероятно, «Челси» поможет ему заполучить эти средства...

— Ну хорошо, предположим этот вариант. Но ведь деньги должны упасть на счет «Динамо» до завтрашнего дня. Не придет же он с чемоданом денег в офис клуба и не положит их на стол? Это все должно быть юридически зафиксировано. В футбольном мире все возможно, но в такой поворот я не верю, — приводит слова Орещука «РБ Спорт».

По информации «СЭ», лондонский клуб готов активировать опцию выкупа 19-летнего россиянина. Отступные в его контракте с бело-голубыми для европейских клубов — 15 миллионов евро.

29 августа «СЭ» стало известно, что вероятность перехода Захаряна в «Челси» постепенно снижается. Все три стороны заинтересованы в сделке, однако для ее осуществления нужно оперативно решить ряд вопросов, главный из которых — перевод средств российскому клубу. Трансферное окно в АПЛ закрывается 1 сентября.