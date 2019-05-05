Футбольный агент Роман Орещук считает, что бывший спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания сыграл роль в завоевании командой чемпионского титула. Сарсания умер в 2017 году, ему было 49 лет.
- Все забыли, но частица этого чемпионства принадлежит покойному Константину Сергеевичу Сарсании, - написал Орещук в Твиттере. - Он также приложил усилие к этому чемпионству.
Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.
Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.
Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".
"Зенит" - пятикратный чемпион России!