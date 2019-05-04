"Зенит" по итогам сегодняшних матчей 27-го тура чемпионата России досрочно оформил титул чемпиона страны. Сине-бело-голубые потеряли очки в игре с "Ахматом" (1:1), но стали недосягаемы для соперников после поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2).

Таким образом, автором чемпионского гола сезона-2018/19 стал Себастьян Дриусси, отличившийся на 86-й минуте встречи с грозненцами.

Для "Зенита" это пятый титул чемпиона России. Ранее команда выигрывала премьер-лигу в сезонах-2007, 2010, 2011/12 и 2014/15. Также на ее счету победа в чемпионате СССР-1984.

Впервые "Зенит" смог завоевать чемпионство в России под руководством россиянина - Сергея Семака. В 2007 году титул команде принес Дик Адвокат, в 2010 и 2011/12 - Лучано Спаллетти, в 2014/15 - Андре Виллаш-Боаш.

Больше "Зенита" чемпионат России выигрывали только "Спартак" (10) и ЦСКА (6). Три титула на счету "Локомотива", 2 - "Рубина" и 1 - "Алании".