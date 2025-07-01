Алаев подтвердил, что «Пари НН» может начать сезон на чужой арене

Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о ситуации с домашним стадионом «Пари НН».

Ранее сообщалось, что «Пари НН» может провести первые домашние игры нового сезона в другом городе из-за ремонта на стадионе в Нижнем Новгороде.

— «Пари НН» может сыграть на чужой арене?

— Мы находимся в рабочем режиме. Ситуация простая: есть ограничение, которое не позволит им сыграть на своей арене какое-то количество времени. На данный момент их резервная арена — в Казани. Но «Пари НН» пытается поменять резервный стадион на арену в Саранске. Но у меня есть информация, что теоретически они могут начать сезон на своей арене, — сказал Алаев.

В прошедшем сезоне «Пари НН» занял 13-е место в РПЛ и уступил «Сочи» (2:1, 0:2) в стыковых матчах за место в РПЛ. Несмотря на это, нижегородцы продолжат выступать в высшем дивизионе — они заменят «Химки», которые не прошли лицензирование для участия в РПЛ.