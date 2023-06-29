«Рома» не интересуется Венделом. «Ювентус» не рассматривает кандидатуру Малкома
Как сообщил «СЭ» источник, близкий к «Роме», клуб из столицы Италии не рассматривал вариант приобретения у «Зенита» 25-летнего полузащитника Вендела и не планирует подобный трансфер в ходе летнего трансферного окна.
При этом есть подтверждение того, что кандидатура бразильца была предложена посредниками или агентами. Однако это ни к чему не привело, хотя селекционеры желто-красных действительно ищут исполнителя на позицию, где выступает Вендел.
Что касается интереса, который якобы проявляет «Ювентус» к 26-летнему форварду чемпионов России Малкому, то здесь нет никаких подтверждений. Руководители туринского гранда не обращались по этому поводу к сине-бело-голубым и не вели переговоров с представителями самого нападающего.
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