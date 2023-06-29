Баринов — о переходе Сарвели: «Локомотиву» нужен был нападающий»
Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился мнением о трансфере форварда Владислава Сорвели в «Локомотив».
«Не очень следил за «Сочи», поэтому сложно что-то конкретное говорить. Главное, что у «Локомотива» идет трансферная политика, это уже неплохо. Конечно, «Локомотиву» нужен был нападающий. Форварды всегда нужны», — приводит «РБ Спорт» слова Баринова.
29 июня «Локомотив» официально объявил о переходе Сарвели. Ранее футболист выступал за «Сочи». В минувшем сезоне он провел 26 матчей в чемпионате России, отметился 4 голами и 1 результативной передачей.
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