Стипиди: «Ну какой «Аугсбург» для Помазуна, какая Испания? Все это сказки венского леса»
Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди прокомментировал информацию об интересе «Аугсбурга» и испанских клубов к голкиперу ЦСКА Илье Помазуну.
«Я все это называю сказками венского леса. Какой-то агент кому-то что-то сказал или кто-то другой что-то где-то сболтнул, а журналист эту чушь услышал и написал. Те люди, которые это печатают, вообще ничего не соображают в футболе. Ну какой «Аугсбург» для Помазуна, какая Испания? В чемпионатах Франции, Италии, Германии, Испании практически все вратари свои. Только в Англии клубы любят покупать вратарей-иностранцев. Про Помазуна — очередная утка, парня дергают туда-сюда. До кучи можно еще добавить, что им интересуются «Бешикташ» и «Фенербахче», которые потом дадут опровержение и скажут, что они не знают, кто он такой. Все это было, все мы это уже проходили. Не надоело лепить горбатого?» — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Стипиди.
На данный момент Помазун выступает в составе «Урала» на правах аренды из ЦСКА. В минувшем сезоне он провел 38 матчей за екатеринбуржцев и 7 из них отстоял на ноль.
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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14
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15
|Рубин
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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