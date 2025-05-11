Футбол
11 мая, 22:12

Гусев: «Конспекты Лички? «Динамо» играет совершенно иначе — это другая команда»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев на пресс-конференции ответил на вопрос о влиянии бывшего тренера Марцела Лички на игру бело-голубых.

«Динамо» победило «Спартак» (2:0) в 28-м туре РПЛ.

— Используете ли вы конспекты Марцела Лички, или же нынешнее «Динамо» — уже чисто ваша команда?

— Если вы смотрите футбол, то видите, что команда играет совершенно иначе. Это две разные команды. Конечно, какие-то привычки у игроков остались, но команды совсем разные.

— Как бы вы оценили прогресс Гладышева. Связан ли он с травмой Тюкавина?

— Не связывал бы тот факт, что Костя выпал, с прогрессом Гладышева. Тюкавин — потеря для нас... Но если бы вы видели, как Ярик выкладывается на тренировках, вы не задавали бы таких вопросов. Его успех — это его труд и его работа.

Марцел Личка
Ролан Гусев
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
    • Станкович не пришел на пресс-конференцию после поражения «Спартака» от «Динамо»

    Гусев о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Ребята нас услышали и сделали то, что сделали»
