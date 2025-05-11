Гусев: «Конспекты Лички? «Динамо» играет совершенно иначе — это другая команда»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев на пресс-конференции ответил на вопрос о влиянии бывшего тренера Марцела Лички на игру бело-голубых.

«Динамо» победило «Спартак» (2:0) в 28-м туре РПЛ.

— Используете ли вы конспекты Марцела Лички, или же нынешнее «Динамо» — уже чисто ваша команда?

— Если вы смотрите футбол, то видите, что команда играет совершенно иначе. Это две разные команды. Конечно, какие-то привычки у игроков остались, но команды совсем разные.

— Как бы вы оценили прогресс Гладышева. Связан ли он с травмой Тюкавина?

— Не связывал бы тот факт, что Костя выпал, с прогрессом Гладышева. Тюкавин — потеря для нас... Но если бы вы видели, как Ярик выкладывается на тренировках, вы не задавали бы таких вопросов. Его успех — это его труд и его работа.