Гусев о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Ребята нас услышали и сделали то, что сделали»
Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.
— Как готовились к «Спартаку»? На что обращали внимание в действиях соперника и своей команды?
— Мы много раз играли со «Спартаком», хорошо его разобрали. Понимали, что соперник не любит организованные команды, любит пространство. Над этим мы работали. Сделали кое-какие перестроения в обороне. Переживали, поймут ли ребята все за столь короткий срок — то Глебов, то Фомин «падали» в пятерку, когда мы ставили низкий блок. Но все справились. Во втором тайме понимали, что «Спартак» активизируется — старались не давать сопернику зоны. Благодарен ребятам, что они услышали, приняли наши идеи. Тот настрой, что у них был, дал результат.
— Мы видели видео из раздевалки. Как вы в течение недели сохраняли эти эмоции?
— Сказал ребятам, что это должно быть внутри, в голове. Это не просто соперник — чуть больше, чем просто соперник. Дерби — это больше, чем футбол, больше, чем игра. Должно быть понимание, дух, внутреннее состояние, когда выходишь на такие игры. Ребята услышали и сделали то, что сделали.
— Что не получилось во втором тайме? Почему «Динамо» уже не так активно шло вперед?
— Когда очень хочешь победить, начинаешь играть на удержание счета. Надо было действовать в атаке чуть активнее — у «Спартака» было много свободных зон. Но мы давно не побеждали «Спартак», присутствовало небольшое давление. Когда играешь с такими командами, всем хочется больше атак, больше активности. Но психологически нам в первую очередь важно было именно добиться победы. Ребята — молодцы, я их поздравляю.
Благодаря победе над «Спартаком» «Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. Красно-белые идут на пятой строчке с 51 очком.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|15
|10
|3
|2
|28-9
|33
|
2
|ЦСКА
|15
|10
|3
|2
|26-13
|33
|
3
|Зенит
|15
|8
|6
|1
|29-12
|30
|
4
|Локомотив
|15
|8
|6
|1
|31-19
|30
|
5
|Балтика
|15
|7
|7
|1
|21-7
|28
|
6
|Спартак
|15
|7
|4
|4
|24-21
|25
|
7
|Акрон
|16
|5
|6
|5
|21-22
|21
|
8
|Рубин
|15
|5
|5
|5
|15-19
|20
|
9
|Ростов
|15
|4
|6
|5
|12-15
|18
|
10
|Динамо
|15
|4
|5
|6
|22-23
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|4
|7
|19-23
|16
|
12
|Динамо Мх
|15
|3
|5
|7
|8-17
|14
|
13
|Кр. Советов
|15
|3
|5
|7
|18-26
|14
|
14
|Оренбург
|15
|2
|5
|8
|17-26
|11
|
15
|Сочи
|16
|2
|2
|12
|14-37
|8
|
16
|Пари НН
|15
|2
|2
|11
|9-25
|8
|21.11
|18:30
|Акрон – Сочи
|3 : 2
|22.11
|14:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|22.11
|16:45
|Спартак – ЦСКА
|- : -
|22.11
|19:30
|Рубин – Ахмат
|- : -
|23.11
|13:00
|Кр. Советов – Ростов
|- : -
|23.11
|15:15
|Пари НН – Зенит
|- : -
|23.11
|17:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|23.11
|19:45
|Локомотив – Краснодар
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|8
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|9
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|13
|1
|1
|
|
Диего Коста
Краснодар
|13
|1
|4
|
|
Александр Джику
Спартак
|6
|1
|2