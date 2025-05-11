Футбол
11 мая, 22:17

Гусев о победе «Динамо» над «Спартаком»: «Ребята нас услышали и сделали то, что сделали»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал победу над «Спартаком» (2:0) в матче 28-го тура РПЛ.

— Как готовились к «Спартаку»? На что обращали внимание в действиях соперника и своей команды?

— Мы много раз играли со «Спартаком», хорошо его разобрали. Понимали, что соперник не любит организованные команды, любит пространство. Над этим мы работали. Сделали кое-какие перестроения в обороне. Переживали, поймут ли ребята все за столь короткий срок — то Глебов, то Фомин «падали» в пятерку, когда мы ставили низкий блок. Но все справились. Во втором тайме понимали, что «Спартак» активизируется — старались не давать сопернику зоны. Благодарен ребятам, что они услышали, приняли наши идеи. Тот настрой, что у них был, дал результат.

— Мы видели видео из раздевалки. Как вы в течение недели сохраняли эти эмоции?

— Сказал ребятам, что это должно быть внутри, в голове. Это не просто соперник — чуть больше, чем просто соперник. Дерби — это больше, чем футбол, больше, чем игра. Должно быть понимание, дух, внутреннее состояние, когда выходишь на такие игры. Ребята услышали и сделали то, что сделали.

— Что не получилось во втором тайме? Почему «Динамо» уже не так активно шло вперед?

— Когда очень хочешь победить, начинаешь играть на удержание счета. Надо было действовать в атаке чуть активнее — у «Спартака» было много свободных зон. Но мы давно не побеждали «Спартак», присутствовало небольшое давление. Когда играешь с такими командами, всем хочется больше атак, больше активности. Но психологически нам в первую очередь важно было именно добиться победы. Ребята — молодцы, я их поздравляю.

Благодаря победе над «Спартаком» «Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. Красно-белые идут на пятой строчке с 51 очком.

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Спартак премию выписал?Лучше бы своим корявым звёздам дал.

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Зачем Станковичу разбирать?Динамо их клиент!Как всегда,до игры всё понятно!

    12.05.2025

  • sm.forever

    За премиальное бабло и судьи поработали как надо.

    12.05.2025

  • vvi432

    Дольнейшего успеха в этом сезоне

    11.05.2025

  • Леший

    Получается, Гусев сумел разобрать игру Спартака и выработать правильную тактику, а Станкович в отношении Динамо - нет.

    11.05.2025

    • Гусев: «Конспекты Лички? «Динамо» играет совершенно иначе — это другая команда»

    Глебов об отставке Лички: «Это футбол. Карпин тоже уходил из «Ростова»
