Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

11 мая, 22:09

Станкович не пришел на пресс-конференцию после поражения «Спартака» от «Динамо»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Деян Станкович.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Вместо серба к СМИ вышел его помощник Ненад Сакич, который объяснил причину отсутствия Станковича.

«Сегодня я заменяю главного тренера. Он потерял голос — на протяжении всей игры кричал и сорвал голос, особенно на арбитров», — заявил Сакич.

После этого глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что пресс-конференция завершена.

«Спасибо, коллеги, сегодня без вопросов», — сказал Зеленов.

«Спартак» потерял очки в третьем матче подряд — у команды два поражения и одна ничья. После 28 туров чемпионата России-2024/25 красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице с 51 очком.

«Динамо» благодаря победе над «Спартаком» поднялось на четвертое место с 53 очками.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.
11 мая, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
2:0
Спартак

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
Путин заявил о получении от США плана из 28 пунктов по Украине
Чемпионке Украины по пауэрлифтингу дали 19 лет за подготовку теракта в Воронеже
Трамп заявил о неизбежной потере Украиной оставшейся части Донбасса
Латыпов надеется, что российские биатлонисты смогут выступить на Олимпиаде-2026
В Белгородской области супружеская пара погибла при атаке дрона ВСУ
Дал в нос канадцу, разразился хет-триком, влетел в топ-10 величайших бомбардиров НХЛ. У Овечкина - лучший матч с 2022 года!
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 28-й тур: ЦСКА — «Краснодар», «Динамо» — «Спартак» и другие матчи
«Каждый сам выбирает, чему верить». «Крылья Советов» якобы хотят проверить футболистов после поражения от «Пари НН» — это правда?
Станковича оштрафовали на 250 тысяч рублей за жесты в матче с «Динамо». Впереди новые наказания — за истерику с «Ростовом»
ЭСК: Кукуляк верно не назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в матче с «Факелом»
ЭСК поддержала оба решения Сухого не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче со «Спартаком»
Министр просвещения РФ Кравцов поставил оценку «Спартаку» за текущий сезон
«Пари НН» — «Крылья Советов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Max Stch

    Личка ты?

    12.05.2025

  • DaviT MosKv

    начинаются отмазки

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну и славно.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Меня это совершенно не обижает) Обижаются девушки)))

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Станно . Название Московский Спартак тебя не смущает , хотя в Москве тоже живут люди. А Тушинские =обижает.))

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Для тебя - видимо да. Для меня - нет. Тушино - это район Москвы. Там люди живут - москвичи, и стадион Спартака построен.

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Это одно и тоже . Ты просто не знал.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Я не из Тушино. Я за Спартак болею). Ты чего-то перепутал)

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Какой ты своеобычный . Прямо не похож на типичного Тушинского болельщика.))

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Позор - это к вам . А Спартак - он и дальше будет жить). Лицемеры и упырьки представятся, а Спартак будет.

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А что Спартак расформируют раньше чем мы его догоним?)) Ну может оно и к лучшему . Меньше позора будет .))

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, много кто в этом участвует))) Мы видим))) Ещё есть немного времени у вас...

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну если ты не заметил , мы это и делаем.

    12.05.2025

  • Vinipyh_71

    У меня вопрос к правилам. На хрена придумали эти трактовки...специально не впециально в руку попал. От этого и все беды. Фактически судья решает что правильно а что нет. А он должен соблюдать правила игры, которые не должны допускать разных трактовок.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну а вы попытайтесь догнать))). А мы посмотрим, как это получится))))

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Ну и почивайте на лаврах. Главное что бы и ваше руководство так считало.))

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    А разве здесь нужно чему-то завидовать)))? У нас на эмблеме 4-е звезды).

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А кому же они тогда завидовать будут? Если забудут.

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Вы то что не скинулись?По рублю с народа.Вся же россия за спартак?

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Бывает и хуже.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Да, да. Слово "Зенит" должно обязательно звучать на ветке Спартака. А то наши болельщики забудут.

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Таблетки кончились!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    По-спартаковски!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Узнаю активиста!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Не мужик!Баба обиженная.

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Тебя бы так через бедро бросить!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ждём очередного клоуна в шапито!

    12.05.2025

  • ВладНик_22

    Ну что, яйцеромбовые. Вас свататали в чемпионы, а вы оказались нулями. До этого вам еще плыть и плыть. Ваш главный, кроме как махать руками и орать, не может ничего. Продолжайте. Верной дорогой идете...:sweat_smile::sweat_smile::sweat_smile:

    12.05.2025

  • rams

    Он явный неврастеник!!!Поведение не обманешь...Мож и принимает чего...У Заремки то ещё осталось от Промеса...

    12.05.2025

  • emsedov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки. Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я верну 100%! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее Вам большое человеческое спасибо!

    12.05.2025

  • valantinestukalov

    Был у них весельчак Романцев,как напьется так ине идет,целые чемпионаты

    12.05.2025

  • Мишандос

    Позорище и неуважение, что главный что зеленов, свинскому клубу свинское отношение

    12.05.2025

  • Автогол

    Судья конечно отсудил ужасно. Если ты даёшь пенальти за захват руками одной команде, но в аналогичной ситуации ты другой команде его не даёшь. Очень много фолов на жёлтую пропускал. Опять же игрок Динамо рукой остановил мяч у себя в штрафной. При этом игры у Спартака и какой-то внятной тактики тоже не было, игроки разучились играть в пас, очень много брака и потерь.

    12.05.2025

  • Евгеша Батиков за КПРФ

    Спартаку срочно нужна синяя изолента, совсем расклеился))):smile:

    12.05.2025

  • h c

    Пpогнозы футбольныx матчей info-stavki.ru

    12.05.2025

  • arnold

    Скажем честно-сезон провален однозначно, проигрыш Рубину,Махачкале,ничья с Факелом,Ахматом и ТД.

    12.05.2025

  • Jean Paul

    Истеричка) :rofl:

    12.05.2025

  • vladmad_75

    А "мужик" то оказался совсем не мужиком, а трусом )

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Сколько же комментов о том, что Станкович ставит эксперименты с составом как Абаскаль)))). Посмотрите на старт вчера. Может быть Пруцев вместо Мартинса, ну и Хлусевич, тк Денисова откровенно жаль. Это и есть старт, практически на 90 процентов конца 2024 года. Пишут, лишь бы какашки на вентилятор набросать.

    12.05.2025

  • Jean4

    Только Личка и Семак не смогли подстроиться под эту примитивную игру. :laughing::grin:

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Хорошо . вот прямо сейчас сяду и начну. И даже не буду подключать тех , кто какахи в Зенит кидает . Тупенькие они , без них обойдусь.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Письмо быстро дойдет. Ваши мысли, несомненно правильные, помогут некомпетентному победителю Лиги Чемпионов быстро разобраться и спасут его от позора. Можно коллективное письмо с теми, кто кидается какашками на каждой ветке Спартака.

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Да боюсь что пока я до Москвы доеду , там уже не то что Станковича не будет , но и его приемника. Сами же знаете как в Тушине все быстро делается.))

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Ну вот, и не нужно ничего устраивать. А лучше, чтобы не приезжать в Москву, напишите письмо! В нем вы этим бездарям расскажите, как нужно правильно всё делать.

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Обязательно . Как буду в Москве , зайду.

    12.05.2025

  • Владимир Абдула

    Ставка на легионеров не работает. Особенно в конце сезона. Когда бабло уже получено и душа этих мартышек уже на пляже.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Так вы сами можете приехать в офис Спартака, на охране попросить вас проводить к главному тренеру. Ну и всё это скажите ему.

    12.05.2025

  • arnold

    Позорище ,имеется ввиду игра Спартака в весенней части,столько денег вбухали ,россиян посадили на скамейку ,а третьесортный иностранцы играют, результат налицо ,ещё и Локомотив их обгонит с такой игрой.

    12.05.2025

  • Vovann22

    хааааааа)))))) Паша !!!!! в школе вроде ты к футболу не особо был приблтжен )))))))

    12.05.2025

  • Армеец

    Остался нюх только на водку...и да! На этот,как его?Дух!!!Спартаковский!!!

    12.05.2025

  • ЕНГ

    клоун

    12.05.2025

  • Динозаврик

    А что? Так заведено у Спартака, рыжий Абаскаль, Тедеско и Каррера тоже так бесились. Станковичу пора продолжить традицию - на выход с вещами!

    12.05.2025

  • Борис Игоревич

    Жирная, наглая свинья. Вон из России! Как хлев набирает таких упырей раз за разом? Да, воистину - спРФ!

    12.05.2025

  • zentmaison

    Как так Лукойл умудряется одних клоунов в тренеры набирать? Поменяйте заявку на Авито-работе!

    12.05.2025

  • knvalu

    А первый пенальти даже в Сан-Марино не поставят (это, если не проплачено).

    12.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Выгонят, факт!

    12.05.2025

  • Pretender

    Станкович стал второй Абаскаль. Если игра идет, зачем же её менять? Осенью шли как паравоз, брали все, что было. Но нет, понты дороже денег. Спартак любит наступать на одни и те же грабли. Любимое занятие.

    12.05.2025

  • Sergg G

    А за что уважать журналюг.

    12.05.2025

  • Sergg G

    Да пох на Спартак, хрен с ним

    12.05.2025

  • Инопланетный гостЬ неизбывный

    Может Романцев нюх на своих потерял?

    12.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Обязательно . Устроите встречу?

    12.05.2025

  • Nikolaevich

    От ОИРа заразился,не зря обнимались постоянно

    12.05.2025

  • sm.forever

    Судьи вместе с мусорами хорошо работают, никакой коррупции!!!

    12.05.2025

  • DaviT MosKv

    можете подойти к нему и спросить лично, если у вас они есть.

    12.05.2025

  • DaviT MosKv

    опять упрощение. никто его тут хорошим или плохим тренером не называл. мы пытаемся понять, что же происходит. факт заключается в том, что команда выглядит так, что играет вроде как без тренера. задам вопрос. как Деян влияет или меняет игру команды? так вот, я вообще не вижу его тренерского влияния или управления. мое мнение сугубо болельщицкая болтовня. но... посмотрим

    12.05.2025

  • gyn

    тем более, что первый гол был с пеналя и его мог забить кто угодно, хоть вратарь ))

    12.05.2025

  • Саша

    Гильермо Абаскалю состав на матч рекомендовали какие-то голоса с небес. Деян Станкович выбирает состав на игру, гадая непонятно на чем. Они великие специалисты. Но какие-то мелкие судьи вечно мешают их грандиозным идеям и задумкам осуществиться. Наши золотые игроки не могут показывать уверенную, стабильную игру без поддержки со стороны судейского корпуса. Ментальностью играть вопреки всему, преодолевать любые трудности и лишения и побеждать на морально-волевых к сожалению они не обладают.

    12.05.2025

  • gyn

    не надо им увольнять Станковича, он идеальный тренер для Спартака - постоянно истерит и гонит на судейство, это полностью в спартаковской манере

    12.05.2025

  • Фомальчуган

    У Деяна дача в Праге? Тепло ли тебе будет там?

    12.05.2025

  • blue-white!

    Спартак Станковича как раз про кураж, если он есть, то вас не остановить, ели нет, то пиши пропало. Тактика и Станкович вещи не совместимые...

    12.05.2025

  • Konstantin

    Это же Спартак, тут максимально нелогичные (говоря по простому дурацкие) решения принимают. Точно продлят на 2 года в ближ. время, и потом снимут через полгода. И неустойуц выплатят огромную. Этаж СПАртак!

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Кто на ваш взгляд должен возглавить Спартак, чтобы сделать, как вы говорите, один раз и навсегда? Только из реальных кандидатур (Карло Анчелотти не рассматривается)))

    12.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Там может тогда это вопрос не к тренерам,а к управленцам?"Не стреляйте в пианиста-он играет как умеет."(с).

    12.05.2025

  • Бен Ричардс

    Личка это динамовский "каррера", только менее удачливый. О квалификации тренера говорит продолжительный опыт прежней работы, а не один-два удачных или неудачных сезона. Выбор тренера конечно это отчасти лотерея, но если клуб постоянно, каждый год меняет тренеров, причем вразнобой и совершенно разного стиля, это уже не лотерея, а хронический дефект системы управления.

    12.05.2025

  • Rawalex

    ну так я об этом и говорю. Надо было просто заключить соглашение на 6 месяцев с хорошим бонусом и грамотно организовать передачу дел.

    12.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Ни 1 команда в мире не может все матчи проводить на кураже.95%составляющих успеха-это мастерство и только 5%это кураж и фарт.Я так считаю.

    12.05.2025

  • Ivan Ivanov

    По Абаскалю соглашусь.Но всё равно выбор тренера это от части лотерея.В прошлом году Личку от чемпионства отделял 1 победный матч.Он мог прийдя из говнокоманды в 1й же сезон сделать динаму впервые за 49 лет чемпионом.А в этом сезоне его выпнули даже не став ждать окончания чемпа.В зените Манчини и Луческу облажались,а Семак пришедший из говноуфы сразу чемп выиграл.

    12.05.2025

  • 555 555

    Да ещё на улучшених условиях.

    12.05.2025

  • Бен Ричардс

    В любой работе действует важнейший принцип: все надо делать один раз и делать правильно, чтобы все время не переделывать. Кто такие Абаскаль, Станкович (не как футболист, а как тренер), кого они до "Спартака" тренировали, чего добились? Почитайте в интернете их биографии - как тренеры это были пустышки без знаний и опыта серьезной тренерской работы. Такое ощущение. что их брали или по протекции или на фарт или и то и другое. Можно ошибиться раз-другой, но не постоянно. Постоянные ошибки признак полной некомпетентности. Надо кончать бесконечные лотереи по выбору главного тренера.

    12.05.2025

  • blue-white!

    Я не про физ. подготовку, а про эмоциональную составляющую. В этом плане Спартак сегодня уступил Динамо...

    12.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да, 100500, но почему-то это понимают все, кроме руководства нашего многострадального футбола...

    12.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    У Слишковича были амбиции самому стать главным тренером Спартака, на это он надеялся и на это рассчитывал. И идти в команду Станковича он не хотел, тем более на второстепенные роли, а на иные и невозможно было, мест нет, Станок всех своих привёз с собой. А у руководства клубом мудрости разрешить этот вопрос просто не хватило. Да и особого желания, видимо, не было...

    12.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Ну я бы не сказал,что сегодня Спартак ползал.По тем же Маркиньосу или Барко я бы не сказал,что команда физически не готова.Хотя в дерби с конями реально ползали..Хз в чём причина,но судя потому,что Деян истерит он и сам причину не может понять.

    12.05.2025

  • blue-white!

    Спартак при Станковиче норм, когда носятся как кони. Как только им не хватает мотивации сразу обсер. Куда пропал осенний Спартак?!

    12.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Если Спартак будет менять тренеров каждый сезон то через 15 лет мы уже будем брать тренеров в Африке ибо в Европе мы всех выберем(утрирую).Не 1 тренер в мире не поставит игру команде за 1 сезон.

    12.05.2025

  • Бен Ричардс

    "Спартак" с бюджетом около 100 млн. евро и покупками игроков на 30 млн.евро после зимнего перерыва в 10 матчах набрал 47,7% очков, показатель 8-й команды слабосильной РПЛ. Любой уважающий свою репутацию главный тренер "Спартака" с таким результатом работы должен немедленно и без оправданий подать в отставку добровольно. Отказ от пресс-конференции говорит о том, что Станкович потерял контроль над собой и ситуацией в команде. Это было видно и по растерянным лицам игроков "Спартака", которые не понимают, что происходит и что им делать на поле. Если Станковичу не хватит мужества принять решение, то надо ему помочь 15 мая.

    12.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Чемпионат надо играть один: с весны (конец марта) до осени (середина ноября край, а не в декабре охреневать от холода) А так да, на эти грабли уже многие попадаются. У нас два разных чемпа. И не надо говорить, что круги поменяли местами. Не хера себе поменяли местами, с трехмесячной паузой. За это время забываешь турнирную таблицу.

    12.05.2025

  • Фердидурка

    " Мне так стыдно... я хочу, чтобы все умерли. "

    12.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Ещё раз повторю персонально для тебя.Да,Деян не топ.Но по осени было 7 побед подряд при очень приличном для нашего чемпа качестве футбика.На драйве можно 2-3 матча выиграть.Опять повторюсь,осенью был качественный футбик,была видна мысль,было видно и понятно как и во что играет команда.После перерыва с бомжами был не качественный по содержанию матч?

    12.05.2025

  • george64

    "Сегодня без вопросов".. Ну и правильно! Ибо комментировать что-то в этом цирковом шоу под громким названием Чемпионат Рпл - себя не уважать.

    12.05.2025

  • blue-white!

    Станкович это не про тактику, а про эмоции и драйв. Но на этом чемпионат не выигрывается, иначе Атлетико Симеоне всегда бы побеждал а примере...

    11.05.2025

  • Rawalex

    вы позабыли про главный косяк штаба Спартака - не смогли удержать Слишковича на переходный период. Это, как в бизнесе, что бы быстро принять дела вам необходим тот, кто их передаст. Для этого передающему платят очень щедрый бонус или дают тёплое место в новой команде. А Слишковича слили в унитаз, как говно. Вот и получили новый оборот "колеса судьбы". Со стороны это смотрится очень смешно.

    11.05.2025

  • Пёрышкин З.

    Романцев говорит, что Станкович свой в Спартаке...

    11.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Я думаю Валерий Георгиевич и Виктор Савельевич осенью начнут делать Спартак Великим!

    11.05.2025

  • blue-white!

    Он к Личке в гости пиво пить...

    11.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Не могу понять в чём секрет Спартака превращать талантливых игроков в го...вно?! Они их , что там переучивают?!

    11.05.2025

  • blue-white!

    Поехал к Личке в теплую Чехию пить пиво?!

    11.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Это он подрабатывает по ночам крупье, на автомате когда волнуется раздаёт в покер!

    11.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Звонить может и не надо, но знать историю выступлений Спартака за последние несколько лет он обязан. А Станок, видимо, особо и не интересовался этим, ибо слишком самоуверен. Вот и наступил опять на те же грабли.

    11.05.2025

  • Tony Lee

    А чего там звонить? У него же целый штаб специалистов есть.

    11.05.2025

  • Sinaron

    Абсолютный быдлоид.

    11.05.2025

  • shpasic

    берёт пример с Романцева

    11.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Это не моё дело, конечно. Но, многие спартачи хотят отставки Станковича. До этого Абаскаля, До него, кто там у них был. Требуют перемен. Вот я и предложил, как вариант дать возможность раскрыть свой тренерский талант Царю-языкбезкостей.

    11.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Собрал багаж Аленичева и Абоскаля и уехал с раположения клуба

    11.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    А стоит ли ?. Этот Спартак прекрасен как Эдита Пьеха.))

    11.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Да, потом уже обратил на них внимание.

    11.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Так я в кавычки и поставил . Как имя нарицательное.))

    11.05.2025

  • Деп Б.Охта

    В Праге Личка. Станкович в Белград должен билет покупать.

    11.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Ну тут Серег фиг знает..Он же никогда не готовил команду в таком графике.Ну не звонить же ему Абаскалю или Тедеско и не спрашивать их на чем они обожглись во время зимней паузы?

    11.05.2025

  • Иван

    это вообще не команда. сборище позора

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Согласен на счет Химок. Самая ненужная команда в РПЛ.

    11.05.2025

  • Деп Б.Охта

    Однако, это ещё один шаг к отствке. Ну, когда же Спартак получит в тренеры своего футбольного человека? У Мостового телефон включен.

    11.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Сорвал голос,крича на арбитров!" ... Ему бы яичко , сырое . Перед матчем. Если своих в штанах нет.

    11.05.2025

  • J. P.

    я никогда не говорил, что он хороший тренер. только - что он человек, который побеждал в Интере, а значит, жаждущий побед (что является несомненным плюсом, но других плюсов пока нет). Вот настрой интеровский и хотелось бы, чтобы он привил команде. Весной единственный матч такой выдался - против Зенита. Посмотрим, что команда выдаст в кубке...

    11.05.2025

  • Иван

    вот за болел факела обидно. почему всякий позор вроде химок остается пока, а их лишают РПЛ

    11.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну да. Он кстати не первый, кто реально попадает на эту зимнюю паузу. Но выводы на чужих ошибках делать никто не хочет...

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Иван, сегодня Факел в пердив вылетел, не будем упоминать)) Мы увидим как жарится шашлычок в водке)))

    11.05.2025

  • Марк Красс.Победитель Спартака

    Может он уже в "Праге"?))

    11.05.2025

  • Ингемар Карлссон

    Грубо, но сказано по делу!

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    )))))) Не подгорает, а горит, полыхает прям)))) Тут большая часть форума разбирается в футболе. Это понятие относительное. Можно знать математику, физику, а разбираться в футболе это что-то из разряда у каждого свое мнение))) Если вы с ним не согласны, то вы не разбираетесь в футболе так что-ли???

    11.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Вот вы жжете..А по осени когда при хорошей игре было 7 побед подряд он был хороший тренер..

    11.05.2025

  • Иван

    я надеюсь они однажны напьются, один закурит, второй пернет и мы увидем факел)

    11.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Возможно"пришла беда-открывай ворота".Нет ни игры,ни результата и сверху начали напрягать.Ведь реально игра была и с весны всё куда-то делось+40 мультов евро в трансферы залито.К Деяну у руководства должны быть вопросы Можь отсюда и нервы..:thinking:

    11.05.2025

  • TokTram_

    Собирает чемоданы. Понимаем.

    11.05.2025

  • J. P.

    Дайте уже шанс Мостовому! Мы уже и на это согласны :joy::rofl::rofl::rofl::relaxed:?? Устраивать цирк, так по-крупному :innocent::innocent::innocent::innocent::innocent:

    11.05.2025

  • jo

    Походу у вас подгорает от Борзыкина. Новость не о нем, а вы так возбудились. Если что, я не его адепт, и во многом с ним не согласен. Но он разбирается в футболе.

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Во, точно Кузьмич. Я правда не разу его не слышал, но уже когда на фото увидел, просто охерел))) Это же просто толстый фатсон, герой такой был под 200 кг(не помню фильм из 90-х))) И когда вижу Борзыкина и этого кузьмича, то прям сердце радуется. На сколько тупым же надо быть, чтобы уподобляться этим мутантам)

    11.05.2025

  • J. P.

    что Станкович - слабый тренер, да. Но то, что должен хотя бы настрой обеспечивать, а он даже этого не делает - это уже выше понимания :relieved::wink:

    11.05.2025

  • Иван

    это алкаш друг его? кузьмич вроде) который в канале одном про Гарсию рассуждал как мегаэксперт))

    11.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Похоже и выводы не делает, вот что напрягает...

    11.05.2025

  • DaviT MosKv

    сорри, вы слишком все упростили. возможно Деян просто слабый тренер. Хлусевич сто лет не играл. с чего вдруг он выйдет и разорвет? фиг с ними, с результатами, игры же нет. стержня нет, нервяк заметен и переплескивает.

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    )))) А я прям кайфую от его тупости) Там еще какой-то один персонаж есть, но тот еще ужаснее. Как же они хороши))))

    11.05.2025

  • chimega

    Чем меньше кричит тренер - тем выше команда в таблице. В верхней части вроде как-то так получается. )))

    11.05.2025

  • Иван

    не проврцируйте меня искать его)

    11.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Хз почему.Нервы однозначно.Вот и поймет разницу между тренить "Ференц"и"Спартак".Не работал просто никогда под давлением..

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Там такая ряха, его трудно споить))

    11.05.2025

  • andyk82

    Вот так, за 3 тура из Чемпиёнов превраться в тыкву...

    11.05.2025

  • J. P.

    Станкович пошел по пути Абаскаля: стал тасовать состав, который давал результат. И вот в дополнение к зимнему псевдоусилению мы получаем нулевого Хлусевича и Угальде, скатившегося до уровня нападающего районной команды. Теперь осталось пропустить вперед Локо и занять шестое местое, которое нам и прогнозировал компьютер (не помню, в конце лета или в начале осени - не важно)... :sunglasses:

    11.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    У Станковича вообще в последнее время эмоции зачастую превалируют над разумом. Увы.

    11.05.2025

  • DaviT MosKv

    Я обычно или почти всегда пишу, что тренеру нужно дать время. Что одного сезона мало для постановки игры и получения результата. Но, тут я уже смущаюсь. Деян вообще не управляет игрой. Ни при определении состава, ни заменами, ни настроем... Эх, Деян. Даже выходящие на замену россияне, и то не особо бьются, или не особо готовы. Ну как так? Я бы очень хотел в ближайшее время услышать позицию руководства клуба по поводу происходящего. Является ли показанный результат удовлетворительным, и, если нет, кто за что отвечает? Кто провалил трансферы на усиление зимой (может игроки и нормальные, но... Почему их не купили к началу ТО? Полно вопросов. Малышев, или кто повыше, расскажите, какие амбиции у Спартака, план выполнен?

    11.05.2025

  • Иван

    жаль конечно что оно еще живое, но ладно. чем больше ему донатов, тем быстрее сопьется

    11.05.2025

  • Ivan Ivanov

    100%.Нельзя уподобляться истеричной барышне.Даже проигрывая нужно держать лицо.

    11.05.2025

  • Ivan Ivanov

    Ты гей пасив.

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    )))) Не, пока смердит на радость этим безликим дурачками))) А они как песики ему подпевают. Нет не песики, это комплимент. Этакие шакалики))

    11.05.2025

  • Djin Ignatov

    Гнать поганой метлой как и ВСЕ руководство Спартака за Промеса , который снабжал их наркотой и был бандитом , которого они скрывали !

    11.05.2025

  • marchela13

    ДА,ДА,ДА!

    11.05.2025

  • Армеец

    Зря так...команда,в общем то старалась...Тренерское фиаско

    11.05.2025

  • Virtuoz00

    Слился товарищ!!

    11.05.2025

  • Иван

    я это существо уже лет 6 не смотрю. надеялся что он спился и утек под свой гараж)

    11.05.2025

  • Dmitry Koltsov

    смотрл все по делу судьи не облажались

    11.05.2025

  • Adiоs Amigos R

    Ну это, конечно, зря.

    11.05.2025

  • Армеец

    Этот краснеть не будет...быдловатый господин....

    11.05.2025

  • Армеец

    Для этого голову нужно иметь...

    11.05.2025

  • Всегда говорил - СПАРТАК - не команда, а сборище ГОВН\А

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Какие там смешные, даже потешные дурачки собрались. Толстопуз им подбрасывает на вентилятор и они неделями обсуждают. Главная тема - то что против Спартака все команды настраиваются как на последний бой, получают миллионные бонусы. А с остальными соперниками играют спустя рукава. А когда люди приводят доводы (один чел болельщик Зенита написал результаты игр с Акроном и Спартаком, которыме крупно проиграли Спартаку, но обыграли Зенит), то таких считают дураками с другой планеты)) Вот меня сегодня лишили права писать что-либо в этом телеграмм-чате))) Сука, как же они смешны. Ведь есть же у Спартака отличные болельщики, у меня трое друзей Спартаковцы - отличные люди. А есть псы, воспитанные толстопузом)))

    11.05.2025

  • Армеец

    Хуже...по роже видно..хряк!

    11.05.2025

  • Abellardo

    Даже здесь не могут нормально описать, он не сразу закончил общение, а сказал, что судейство было в одну сторону и первый гол забил игрок, который не должен был сегодня играть. Выглядело это, мягко говоря, некрасиво.

    11.05.2025

  • Chausov Alexey

    Очередной поплыл....

    11.05.2025

  • Армеец

    Быдловатый...стал тоже хряком!

    11.05.2025

  • Иван

    у этого гнилозубува есть последователи?

    11.05.2025

  • Сергей Васин

    Гонору было как у петуха,а на деле оказался курицей.

    11.05.2025

  • Армеец

    Понимаю..

    11.05.2025

  • Топотун

    Встал на лыжи.

    11.05.2025

  • Сергей Васин

    Поехал домой паковать чемоданы))))))

    11.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Мы говорят, Борзыкинцы, сегодня не хотели выигрывать. Спецом слили игру Динамо. Настраиваемся на кубок. Но как же их рвет))) Даже голос потеряли. Тут дурачок один (ФАКСМ) пятнадцать раз написал свою трагичную историю, что его менты отымели. Бедняга.

    11.05.2025

  • NF

    Это показательно: как у "Спартака" нет баланса в игре, так и у тренера клуба нет баланса в эмоциях. И, видимо, уверенности касательно кубкового турнира. "Спартак" там еще новый контракт с ним не подписал?..

    11.05.2025

  • the gathering !

    со всеми болелами не успел обняться, точно не свои

    11.05.2025

  • clyushnikoff

    надо не на судей кричать, а головой работать на тренировках. а лучше подать в отставку

    11.05.2025

  • the gathering !

    Зассал сказать, что берет ответственность за поражение и готов уволиться псж

    11.05.2025

  • Павел Пушган

    Эх Станкович... проигрывать тоже нужно уметь. Неявка на прессуху неуважение в том числе к своим же болельщикам. Стыдного в поражении ничего нет, это спорт, тем более Спартак боролся, бился. И точно такое же попадание в руку было сегодня в матче Барселона-Реал и там это не пенальти, так, что к арбитру вопросов быть не может.

    11.05.2025

  • allerc

    Не орел!

    11.05.2025

  • Руслан

    Скорее контракт продлять, пока не передумали)))

    11.05.2025

  • Деметрио

    А вообще да, неуважение к болельщикам, особенно к своим. Но свои ли они ему?

    11.05.2025

  • Деметрио

    Обиделся! Хотел куличики лепить, а формочки посильнее отняли!

    11.05.2025

  • Александр Солодовников

    Стыдно ему стало ..., забился в самый конец автобуса и краснеет....)

    11.05.2025

  • Den211

    игра Спартака просто крайне примитивна и соперники давно под нее подстроились. Поэтому Спартак и не может ничего придумать в атаке. Все крайне медленно, очень долго думают что делать с мячом. Быстрых атак нет вообще, доходят до штрафной и пас назад или поперек. И в этом как раз виноват тренерский штаб. Нет знаний. Как и Абаскаль Станкович делает замены уже просто наугад. Замена ради замены. Спатаку пару матчей еще отмучиться и все. Законное 6 место, думаю даже Локо выше будет.

    11.05.2025

  • Семён Фадеич

    И стёр пальцы, показывая жесты.

    11.05.2025

  • Спринт

    Диарея со словестным поносом - вещь внезапная и непредсказуемая .. **

    11.05.2025

  • zel_co

    Дело опг "Ромашка" живёт

    11.05.2025

  • Спринт

    Гнать надо таких колхозных быдланов .. подальше от российского футбола!

    11.05.2025

  • " Сорвал голос,крича на арбитров!" А,ну тогда ладно.Уважительная причина.

    11.05.2025

  • Dimzilla

    Поплыл мужик, бывает.

    11.05.2025

  • Max Stch

    провокация на увольнение ?

    11.05.2025

  • TORO

    Там Папа Карло освободился - нужно перехватить у Бразилии :wink: Другого такого шанса не будет :wink:

    11.05.2025

  • 99

    эх Станок… Поступок достойный игры своего клуба …тьфу

    11.05.2025

  • Sемён Sемёныч

    Широкая кость Станковича встала ему поперёк горла и надавила на лицемерие

    11.05.2025

  • Илья Павлоцкий

    Абсолютное неуважение ни к журналистам, ни к болельщикам. Позор !

    11.05.2025

  • TORO

    "- Глухонемой? - Да!" :rofl:

    11.05.2025

  • semenarsonist

    Спартак был гей и пед0фил

    11.05.2025

  • hant64

    Отстаньте от Станковича, ему некогда, поехал на базу чемоданы собирать. Пора уже, он же Личку уволил, а динамики отомстили за тренера, надеюсь, тоже увольнением Станковича.

    11.05.2025

  • Max Stch

    Был Ярцев...Теперь этот.... мужчины

    11.05.2025

  • AnTaras

    Потёёёёк:grinning:

    11.05.2025

  • Clever77

    Слился… стыд и позор! А как же «я всё беру на себя» Целователь проявил слабину

    11.05.2025

  • Иван

    тряпка лысая. тьфу с*ка. вали из команды, шваль

    11.05.2025

  • Адекватный спартач

    Стыдоба...

    11.05.2025

  • kpmanager

    Вот вам и разница. Один Тренер не приходил, потому что всех обыгрывал, а другой не приходит, потому что со всеми обнимается, а игру не контролирует...

    11.05.2025

    • Гафин: «Спартак» — самый принципиальный соперник. Мы счастливы. Премиальные будут»

    Гусев: «Конспекты Лички? «Динамо» играет совершенно иначе — это другая команда»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи 3 : 2
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости