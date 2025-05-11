Станкович не пришел на пресс-конференцию после поражения «Спартака» от «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча 28-го тура РПЛ против «Динамо» (0:2).

Вместо серба к СМИ вышел его помощник Ненад Сакич, который объяснил причину отсутствия Станковича.

«Сегодня я заменяю главного тренера. Он потерял голос — на протяжении всей игры кричал и сорвал голос, особенно на арбитров», — заявил Сакич.

После этого глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что пресс-конференция завершена.

«Спасибо, коллеги, сегодня без вопросов», — сказал Зеленов.

«Спартак» потерял очки в третьем матче подряд — у команды два поражения и одна ничья. После 28 туров чемпионата России-2024/25 красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице с 51 очком.

«Динамо» благодаря победе над «Спартаком» поднялось на четвертое место с 53 очками.