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Ари: «Клубы из России звонят, спрашивают, но конкретных предложений нет»

Ари заяиал, что у него нет конкретных предложений из России
Роман Шишов
Корреспондент

Бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал о переговорах с российскими командами.

Ранее 36-летний Ари сообщил, что хотел бы вернуться в чемпионат России. Летом 2018 года бразильский нападающий получил гражданство России.

— Были предложения из некоторых бразильских команд, но на данный момент это небольшие клубы, поэтому тяжело сойтись на условиях, — цитирует Ари «РБ Спорт». — Дай бог будут более конкретные предложения, которые устроят все стороны.

— Из России предложения были?

— По России то же самое. Конкретных вариантов нет. Звонят, спрашивают, но ничего конкретного.

— Вы давно не играете. Если зимой не найдете команду, какие дальнейшие планы?

— Если не смогу сойтись по условиям с какой-то из команд, то у меня есть клуб «Атлетико» в Бразилии, буду играть в своей команде. Я не пропускаю тренировки. Они каждый день проходят в спортзале и на поле.

— О завершении карьеры не думаете?

— Нет. Но не вижу смысла соглашаться на какие-то предложения, которые не совсем устраивают. Ведь не все так просто: это переезды, сборы, расстояния. Если будет все хорошо, то лучше остаться в Бразилии, поддерживать форму и ждать вариантов.

Ари с 2010 по 2021 год играл за российские клубы — «Спартак», «Локомотив» и «Краснодар». За это время футболист женился на россиянке и вызывался в сборную России в 2018 году. Сейчас нападающий уже полгода находится в Бразилии без команды.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ari-kluby-iz-rossii-zvonyat-sprashivayut-no-konkretny-h-predlozhenij-net/
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
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 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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 - : -
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