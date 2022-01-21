Ари: «Клубы из России звонят, спрашивают, но конкретных предложений нет»

Ари заяиал, что у него нет конкретных предложений из России

Бывший нападающий «Спартака» Ари рассказал о переговорах с российскими командами.

Ранее 36-летний Ари сообщил, что хотел бы вернуться в чемпионат России. Летом 2018 года бразильский нападающий получил гражданство России.

— Были предложения из некоторых бразильских команд, но на данный момент это небольшие клубы, поэтому тяжело сойтись на условиях, — цитирует Ари «РБ Спорт». — Дай бог будут более конкретные предложения, которые устроят все стороны.

— Из России предложения были?

— По России то же самое. Конкретных вариантов нет. Звонят, спрашивают, но ничего конкретного.

— Вы давно не играете. Если зимой не найдете команду, какие дальнейшие планы?

— Если не смогу сойтись по условиям с какой-то из команд, то у меня есть клуб «Атлетико» в Бразилии, буду играть в своей команде. Я не пропускаю тренировки. Они каждый день проходят в спортзале и на поле.

— О завершении карьеры не думаете?

— Нет. Но не вижу смысла соглашаться на какие-то предложения, которые не совсем устраивают. Ведь не все так просто: это переезды, сборы, расстояния. Если будет все хорошо, то лучше остаться в Бразилии, поддерживать форму и ждать вариантов.