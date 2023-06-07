«Пари НН» разгромил «Родину» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ

«Пари НН» на выезде разгромил «Родину» в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2022/23 — 3:0.

У нижегородцев забивали Эдгар Севикян в первом тайме, Владислав Яковлев и Альберт Шарипов — во втором.

Ответная игра состоится в Нижнем Новгороде 10 июня. Начало — в 14.30 мск.