Родич: «Илич в «Зените» будет заменой Венделу»
Защитник «Црвены звезды» Милан Родич оценил возможный переход полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зенит».
«Помню, что он был еще юным игроком, когда я приехал в «Црвену звезду». Он подойдет «Зениту», это хороший молодой футболист, который прогрессировал в серии А. Прошлым летом его хотел взять «Марсель», так что это показывает его прогресс. В «Црвене звезде» был виден его талант, поэтому, если Илич приедет в «Зенит», то это будет хороший трансфер для клуба. По своим навыкам он будет заменой Венделу. У них похожие качества, но Илич моложе бразильца», — сказал Родич Metaratings.ru
23-летний Илич выступает в «Торино» с января 2023 года. В минувшем сезоне итальянской серии А футболист принял участие в 31 матче, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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