Павлюченко: «Если Жозе находится в хорошей форме в Испании, то 32 года — это не проблема»
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко ответил на вопрос о трансфере форварда «Бетиса» Виллиана Жозе в московский клуб.
«Руководство и главный тренер вероятно видят в этом нападающем хорошее усиление. Для чего еще нужен форвард? Чтобы он забивал. Если он находится в хорошей форме в Испании, то 32 года — это не проблема. Главное, чтобы забивал. Мне кажется, «Спартаку» нужен игрок с реализацией, чтобы конкурировал с Соболевым и молодыми ребятами. А как он себя проявит? Чемпионат начнется, там мы все и увидим», — сказал Павлюченко Metaratings.ru.
«Спартак» объявил о переходе нападающего «Бетиса» Виллиана Жозе. Контракт с 32-летним бразильцем рассчитан на два года. Футболист выступал за «Бетис» с лета 2021 года. Он провел за испанский клуб 126 матчей, забил 31 гол и сделал 12 результативных передач.
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15
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Ростов – ЦСКА
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