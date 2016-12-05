Роберт Евдокимов: "Счет разгромный, но я бы не сказал, что "Оренбург" плохо играл"

Главный тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов после матча 17-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:3) отметил, что его команде чего-то не хватает, и это нужно исправить во время зимней паузы. Также он отметил, что соперник забил 3 гола, практически не создав при этом моментов у ворот оренбуржцев.

– Счет всегда соответствует тому, что на поле происходит, – отметил в эфире телеканала "Наш футбол" Евдокимов. – Если честно, для тренерского штаба нашей команды стал шоком такой исход, так как "Оренбург" имел преимущество, забил два гола, правда в свои ворота. Во втором тайме "Амкар" уже играл по счету, опять же ничего опасного не создавал у наших ворот, но в контратаке забил третий мяч. Конечно, счет разгромный, но я бы не сказал, что "Оренбург" плохо играл. Нам пока чего-то не хватает. Над этим и будем работать зимой и исправим ситуацию уже в следующем году.