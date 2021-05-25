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Ринат Билялетдинов считает, что Зобнину нужно остаться в «Спартаке»

14:43
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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов в беседе с «СЭ» прокомментировал игру полузащитника «Спартака» Романа Зобнина.

«Я давно говорил, что Зобнин, на мой взгляд, один из лучших опорных игроков на чемпионате мира-2018 года, — сказал Билялетдинов «СЭ». — Он не был сильно награжден вниманием прессы. Да, похвалили, но там были другие герои, без кавычек. Это Дзюба, Черышев и другие, которым доставалось практически все внимание. Но Роман остался в тени. Ему нужно привлечь внимание иностранных СМИ. Он отлично сыграл, но почему-то за три года он никуда не уехал. Можно договориться и уехать в чемпионат среднего уровня, но будет ли там рост футболиста? Надо сопоставлять идею и финансовую составляющую игрока. Важнейший момент для каждого спортсмена — престижность чемпионата и материальная составляющая. Сейчас «Спартак» вышел в ЛЧ. Роману нужно задержаться хотя бы на полгода в «Спартаке» и помочь команде выйти в следующую стадию».

27-летний Роман Зобнин в сезоне-2020/21 провел 30 матчей за «Спартак» во всех турнирах и забил два мяча при пяти голевых передачах.

(Вероника Ротенберг)

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