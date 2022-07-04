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В «Химках» заявили, что не ведут никакую борьбу за Остона Урунова

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» об интересе клуба к полузащитнику Остону Урунову.

«Факт интереса — это расширенный контракт. Если футболист в расширенном списке, где 100 фамилий, то это ничего не значит. Все это очень преждевременно. Только пишут. Никакой борьбы за Урунова нет. Мы смотрим, что происходит на рынке. Урунов входит в какой-то стереотип наших футболистов по молодости. Но никаких решений по списку нет. Много провокаций, слухов. Кто-то таким образом пытается попасть в команду», — сказал Терюшков «СЭ».

Ранее «Чемпионат» сообщал о переговорах красно-белых с подмосковными «Химками» на предмет аренды игрока или подписания его на правах свободного агента. «Торпедо» также рассматривает вариант с арендой Урунова.

В прошлом сезоне Урунов провел на правах аренды за «Уфу», где сыграл 17 матчей.

Остон Урунов
Футбол
ФК Химки
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