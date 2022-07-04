В «Химках» заявили, что не ведут никакую борьбу за Остона Урунова
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» об интересе клуба к полузащитнику Остону Урунову.
«Факт интереса — это расширенный контракт. Если футболист в расширенном списке, где 100 фамилий, то это ничего не значит. Все это очень преждевременно. Только пишут. Никакой борьбы за Урунова нет. Мы смотрим, что происходит на рынке. Урунов входит в какой-то стереотип наших футболистов по молодости. Но никаких решений по списку нет. Много провокаций, слухов. Кто-то таким образом пытается попасть в команду», — сказал Терюшков «СЭ».
Ранее «Чемпионат» сообщал о переговорах красно-белых с подмосковными «Химками» на предмет аренды игрока или подписания его на правах свободного агента. «Торпедо» также рассматривает вариант с арендой Урунова.
В прошлом сезоне Урунов провел на правах аренды за «Уфу», где сыграл 17 матчей.
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|Зенит
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2
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
|Оренбург
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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