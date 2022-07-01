Бийол может покинуть ЦСКА летом. К защитнику проявляют интерес итальянские клубы

Итальянские клубы проявляют интерес к защитнику ЦСКА Яке Бийолу, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, 23-летний словенец может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно.

Отмечается, что у защитника есть еще неделя на раздумье, пока он находится в отпуске после матчей сборных.

При этом на данный момент в ЦСКА никто не обращался, но контакты с представителями Бийла были.

В прошедшем сезоне Бийол забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.