Бийол может покинуть ЦСКА летом. К защитнику проявляют интерес итальянские клубы
Защитник ЦСКА Бийол может продолжить карьеру в Италии
Итальянские клубы проявляют интерес к защитнику ЦСКА Яке Бийолу, сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, 23-летний словенец может покинуть московский клуб в летнее трансферное окно.
Отмечается, что у защитника есть еще неделя на раздумье, пока он находится в отпуске после матчей сборных.
При этом на данный момент в ЦСКА никто не обращался, но контакты с представителями Бийла были.
В прошедшем сезоне Бийол забил один мяч и отдал три результативные передачи в 30 матчах за армейцев. Контракт защитника с красно-синими рассчитан до 30 июня 2023 года.
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9
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10
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14
|Торпедо
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|0
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15
|Факел
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|15.07
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Химки – Зенит
|- : -
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|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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