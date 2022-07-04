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В «Химках» ответили на вопрос об интересе к защитнику Смольникову

Артем Бухаев
Корреспондент
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» об интересе клуба к защитнику Игорю Смольникову.

«У нас есть расширенный список. Больше я сказать ничего не могу. Входит ли Смольников в список интересов «Химок»? В меньшей степени. Это все расширенный список. Нет ничего невозможного», — сказал Терюшков «СЭ».

В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Игорь Смольников
Футбол
ФК Химки
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