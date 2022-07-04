В «Химках» ответили на вопрос об интересе к защитнику Смольникову
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков ответил на вопрос «СЭ» об интересе клуба к защитнику Игорю Смольникову.
«У нас есть расширенный список. Больше я сказать ничего не могу. Входит ли Смольников в список интересов «Химок»? В меньшей степени. Это все расширенный список. Нет ничего невозможного», — сказал Терюшков «СЭ».
В минувшем розыгрыше чемпионата России Смольников провел 27 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
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|0
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|0
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|ЦСКА
|0
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|0
|0
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|0
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10
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|0
|0
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|0
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|0
|0
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|0
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13
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
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|0
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|0
|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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