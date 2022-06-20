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Сегодня, 21:12

Гагнидзе и Карапузов вернутся в «Динамо»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
Читать «СЭ» в

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе вернулся в Москву. Завтра вместе с командой он выходит из отпуска, далее его перспективы будет оценивать главный тренер Славиша Йоканович.

Если, как год назад, тренерский штаб решит, что 19-летний футболист пока не готов к реальной конкуренции в основе, будут решать. Если готов — он останется в команде.

Напомним, что в прошлом сезоне Гагнидзе выступал на правах аренды за «Урал», а потом приостановил контракт и покинул Россию. Он заканчивал сезон в составе польского «Ракува».

Тем временем, полузащитник Владислав Карапузов, который был в аренде в «Ахмате», также возвращается в «Динамо». Его будущее тоже будет решать новый тренерский штаб.

ФК Динамо (Москва)
Славиша Йоканович
0
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3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
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 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
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 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
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 Химки 30 7 11 12 34-47 32
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 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
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 1 : 2
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