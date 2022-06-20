Гагнидзе и Карапузов вернутся в «Динамо»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Динамо» Лука Гагнидзе вернулся в Москву. Завтра вместе с командой он выходит из отпуска, далее его перспективы будет оценивать главный тренер Славиша Йоканович.

Если, как год назад, тренерский штаб решит, что 19-летний футболист пока не готов к реальной конкуренции в основе, будут решать. Если готов — он останется в команде.

Напомним, что в прошлом сезоне Гагнидзе выступал на правах аренды за «Урал», а потом приостановил контракт и покинул Россию. Он заканчивал сезон в составе польского «Ракува».

Тем временем, полузащитник Владислав Карапузов, который был в аренде в «Ахмате», также возвращается в «Динамо». Его будущее тоже будет решать новый тренерский штаб.