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Сегодня, 16:25

Ринат Билялетдинов: «Для «Локомотива нет лучшей кандидатуры, чем Семин»

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Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал ситуацию с выбором нового главного тренера красно-зеленых. По информации «СЭ», руководство клуба рассматривает только одну кандидатуру — старшего тренера молодежной сборной России Михаила Галактионова, который также работает в «Нижнем Новгороде».

«Считаю, что лучшей кандидатуры, чем Юрий Семин, нет, — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова. — История показывает: успеха «Локомотив» добивается тогда, когда его тренирует человек, который прикипает к нему душой. Когда есть клубный патриотизм. Если появляется человек «сбоку-припеку», ничего не получается. Сколько уже иностранных тренеров перепробовали? Где результат? Это не значит, что они плохие. И не в национальности дело. Просто «Локомотив» не тот клуб, куда тренера надо подбирать по принципу «А давайте этому дадим попробовать». Это уже проходили на протяжении последних лет. А чемпионат выиграл Семин и Кубок тоже».

Билялетдинов отметил харизму, авторитет и опыт 75-летнего Семина.

«А у тех, кого прочат в «Локомотив», нет достижений. Почему им надо отдавать предпочтение? Я не против молодого тренера. Но пусть он придет в клуб с каким-то багажом побед. Все же «Локо» — топ-клуб. А так, получается в конкурсе тренеров побеждает тот, у кого лучше пиар-кампания, агенты. Они умело преподносят своего клиента. На фоне достижений Семина авторитет других кандидатов меркнет. Если на то пошло, почему не дали поработать в «Локомотиве» Зауру Хапову, Олегу Пашинину, Дмитрию Лоськову? Почему клуб ищет тренера на стороне, а своим не доверяет?» — добавил Билялетдинов.

Под руководством исполняющего обязанности главного тренера Андрея Федорова «Локомотив» одержал две победы: в РПЛ над «Торпедо» (1:0) и Кубке над «Химками» (1:0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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