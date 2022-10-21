Стало известно, кто будет руководить «Локомотивом» в случае отказа Галактионова

Как стало известно «СЭ», руководство «Локомотива» рассматривает только Михаила Галактионова на пост главного тренера, альтернативных вариантов на данный момент у московского клуба нет.

Переговоры между «Локомотивом» и «Нижним Новгородом» находятся в активной фазе и близки к завершению. В данный момент руководство нижегородского клуба активно ищет замену на случай, если Галактионов уйдет в «Локомотив».

Однако, если клубы не смогут договориться, руководить «Локомотивом» продолжит Андрей Федоров, пока руководство железнодорожников будет искать подходящий вариант.