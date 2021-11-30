Рифат Жемалетдинов опоздал на встречу Карпина и игроков сборной

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов опоздал на командное собрание сборной России. 30 ноября главный тренер национальной команды Валерий Карпин решил пообщаться с игроками в одном из отелей Москвы.

Жемалетдинов опоздал на командное собрание, которое началось в 19.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что на встречу с Карпиным не смогли прийти игроки «Зенита».

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.