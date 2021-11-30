Рифат Жемалетдинов опоздал на встречу Карпина и игроков сборной
19:18
Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов опоздал на командное собрание сборной России. 30 ноября главный тренер национальной команды Валерий Карпин решил пообщаться с игроками в одном из отелей Москвы.
Жемалетдинов опоздал на командное собрание, которое началось в 19.00 по московскому времени.
Ранее стало известно, что на встречу с Карпиным не смогли прийти игроки «Зенита».
24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.
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Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
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