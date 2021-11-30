Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Рифат Жемалетдинов опоздал на встречу Карпина и игроков сборной

19:18
Теги:

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов опоздал на командное собрание сборной России. 30 ноября главный тренер национальной команды Валерий Карпин решил пообщаться с игроками в одном из отелей Москвы.

Жемалетдинов опоздал на командное собрание, которое началось в 19.00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что на встречу с Карпиным не смогли прийти игроки «Зенита».

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Первая в мире страна начала готовиться к переезду из-за климата
0
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты