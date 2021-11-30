Игроки сборной России из «Зенита» пропустили встречу с Карпиным из-за тренировки

Как стало известно «СЭ», футболистов из «Зенита» не будет на встрече игроков сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Они не смогли прийти на встречу, так как у них тренировка.

24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.