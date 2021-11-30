Игроки сборной России из «Зенита» пропустили встречу с Карпиным из-за тренировки
19:10
Как стало известно «СЭ», футболистов из «Зенита» не будет на встрече игроков сборной России с главным тренером национальной команды Валерием Карпиным. Они не смогли прийти на встречу, так как у них тренировка.
24 марта 2022 года сборная России сыграет с Польшей в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира. Финал пройдет 29 марта с победителем в паре Швеция — Чехия.
Читайте также
Гол Оливеру Кану, девять операций и тонна наркотиков на корабле. Как выстрелить в бундеслиге, но оказаться в тюрьме
Материалы сюжета: ЧМ 2022: стыковые матчи отбора в Европе, жеребьевка, соперник сборной России, пары, даты и результаты
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю