Боккетти: «Каррера помог нам выиграть чемпионство, за что я ему и благодарен!»

Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти в интервью футбольному YouTube-каналу «СЭ» «Вышли!» рассказал об отношении к бывшему тренеру красно-белых Массимо Каррере.

«Я благодарен Массимо Каррере. Он помог нам выиграть чемпионство. Как и все итальянцы, он эмоциональный. Харизма, тактика, мотивация, схемы на поле — он очень много дал нам. У нас была команда очень хорошего уровня. Когда все идут в одну сторону — все получается. Была очень хорошая атмосфера в команде, на тренировках», — сказал Боккетти «СЭ».

Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России. В составе «Рубина» он выиграл Кубок и Суперкубок страны.