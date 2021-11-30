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Боккетти: «Каррера помог нам выиграть чемпионство, за что я ему и благодарен!»

18:37
Чемпионский кубок в руках Массимо Карреры. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Чемпионский кубок в руках Массимо Карреры. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-защитник «Спартака» и «Рубина» Сальваторе Боккетти в интервью футбольному YouTube-каналу «СЭ» «Вышли!» рассказал об отношении к бывшему тренеру красно-белых Массимо Каррере.

«Я благодарен Массимо Каррере. Он помог нам выиграть чемпионство. Как и все итальянцы, он эмоциональный. Харизма, тактика, мотивация, схемы на поле — он очень много дал нам. У нас была команда очень хорошего уровня. Когда все идут в одну сторону — все получается. Была очень хорошая атмосфера в команде, на тренировках», — сказал Боккетти «СЭ».

Боккетти в составе «Спартака» стал чемпионом России и выиграл Суперкубок России. В составе «Рубина» он выиграл Кубок и Суперкубок страны.

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