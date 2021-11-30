Бывший судья ФИФА Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначенный пенальти в матче «Уфа» — «Спартак» и отреагировал на слова вратаря «Уфы» Александра Беленова, который заявил, что ВАР работает против бедных.

«Конечно, пенальти был правильно назначен. Два игрока борются за верховой мяч. В этот момент защитник попадает нападающему локтем в лицо. Может, непросто было это увидеть главному арбитру, но для этого у нас есть видео арбитр. Что касается слов Беленова, то все понимают, что присутствуют эмоции после игры. Одно дело, когда человек говорит через день, а другое, когда говорит сразу же после случившегося. Думаю, это сказано только на эмоциях. Нет никакой связи между бедными и богатыми. Кто сильнее на футбольном поле, тот и должен побеждать», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Ранее Беленов после матча 16-го тура Тинькофф РПЛ «Уфы» со «Спартаком» (1:1) написал в Instagram: «Достойная игра. Жаль, что потеряли очки. Еще раз убедился, что ВАР работает против бедных».