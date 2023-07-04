Рианчо заявил, что Абаскаль не может пригласить в «Спартак» талантливых испанцев из-за политической ситуации

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о составе красно-белых.

«У «Спартака» подобрался неплохой состав. Есть много перспективных молодых футболистов. Абаскаль умеет продуктивно работать с молодежью. Жаль, что Гильермо не может пригласить в «Спартак» талантливых испанских игроков из-за политической ситуации. Это было бы интересно», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

По итогам минувшего сезона красно-белые заняли третье место в чемпионате России. В первом туре нового сезона РПЛ московская команда встретится с «Оренбургом». Матч пройдет 23 июля.

Испанский специалист Гильермо Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года.