Круговой: «Прощания с Кузяевым не было, после игры с «Факелом» его больше не видели»

Защитник «Зенита» Данил Круговой поделился мнением о перспективах одноклубника Далера Кузяева.

«Прощание с Кузяевым? Такого не было. После игры с «Факелом» [в последнем туре РПЛ] попрощались, он уехал, и больше мы его не видели. Кузяев не приезжал на обследование, на базе его больше не было. Где он окажется? Я слышал, что «Бешикташ» им интересуется. Только буду рад за него. Далер — хороший игрок. Если снова вернется? Тоже буду рад», — цитирует Кругового Sport24.

30 июня у Кузяева истек контракт с «Зенитом». Сообщалось, что футболист может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Кузяев выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2017 года. Всего полузащитник провел 183 матча в составе сине-бело-голубых, забил 23 гола и отметился 29 результативными передачами.