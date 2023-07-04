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Агент Фернандеса: «Марио, скорее всего, не будет в ЦСКА. Клубам не удалось достигнуть соглашения»

Агент Фернандеса подтвердил, что футболист вряд ли вернется в ЦСКА
Иван Торопцев
Корреспондент
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Марио Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса подтвердил информацию о том, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за уход футболиста из бразильского клуба.

«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», — приводит Sport24 слова Машаду.

Ранее во вторник, 4 июня журналист Фабио Алейшо сообщил, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в размере 366 тысяч евро.

Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру.

В январе 2023 года защитник вернулся в футбол и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды, однако в апреле разорвал контракт с клубом по личным причинам.

Марио Фернандес. ЦСКА не против возвращения Фернандеса, но придется платить. А как Марио играл в Бразилии — и нужен ли Федотову?

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-07-04-agent-fernandesa-ckoreye-vsego-mario-ne-budet-v-tsska-klubam-ne-udalos-dostignut-soglasheniya
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