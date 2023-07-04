Агент Фернандеса: «Марио, скорее всего, не будет в ЦСКА. Клубам не удалось достигнуть соглашения»
Агент Фернандеса подтвердил, что футболист вряд ли вернется в ЦСКА
Жорже Машаду, агент защитника Марио Фернандеса подтвердил информацию о том, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации за уход футболиста из бразильского клуба.
«Это правда. Клубам не удалось достигнуть соглашения. Они больше не ведут переговоры. Скорее всего, Марио не будет в ЦСКА», — приводит Sport24 слова Машаду.
Ранее во вторник, 4 июня журналист Фабио Алейшо сообщил, что ЦСКА не смог договориться с «Интернасьоналом» о выплате компенсации в размере 366 тысяч евро.
Фернандес выступал за ЦСКА с июля 2012 года по июль 2022 года, после чего приостановил карьеру.
В январе 2023 года защитник вернулся в футбол и перешел в «Интернасьонал» на правах аренды, однако в апреле разорвал контракт с клубом по личным причинам.
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