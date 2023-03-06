Рианчо считает, что уровень судейства в РПЛ развивается

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» прокомментировал уровень судейства РПЛ.

«Думаю, уровень судейства в России развивается. Сейчас появление ВАР помогает судьям. На мой взгляд, это важный шаг в судействе», — сказал Рианчо «СЭ».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.