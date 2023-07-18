Рианчо считает, что «Спартаку» будет нелегко конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Испанский тренер Рауль Рианчо поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Сложно сказать сейчас, как сложится новый сезон в РПЛ. Команды усиливаются, ведут работу на рынке. У кого-то это получается лучше остальных. Не могу назвать сейчас основного конкурента «Зенита» в новом сезоне. «Спартак»? Думаю, «Спартаку» снова будет с ними нелегко», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, третье — «Спартак». Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.