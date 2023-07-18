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Рианчо считает, что «Спартаку» будет нелегко конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне РПЛ

Алина Савинова
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Испанский тренер Рауль Рианчо поделился ожиданиями от предстоящего сезона РПЛ.

«Сложно сказать сейчас, как сложится новый сезон в РПЛ. Команды усиливаются, ведут работу на рынке. У кого-то это получается лучше остальных. Не могу назвать сейчас основного конкурента «Зенита» в новом сезоне. «Спартак»? Думаю, «Спартаку» снова будет с ними нелегко», — приводит «РБ Спорт» слова Рианчо.

По итогам сезона-2022/23 «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Второе место в турнирной таблице занял ЦСКА, третье — «Спартак». Новый сезон РПЛ стартует 21 июля.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/raul-riancho-spartaku-snova-budet-nelegko-konkurirovat-s-zenitom/
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Рауль Рианчо
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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