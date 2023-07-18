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Семшов: «Если «Динамо» рассматривает Карраскаля как игрока основного состава, тогда они его купят»

Алина Савинова
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Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов поделился мыслями о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля в «Динамо».

«Нужен ли «Динамо» Карраскаль? Смотря, на какой позиции его видит Личка. Если Хорхе рассматривают как игрока основного состава, тогда его купят. Для обоймы нет смысла брать такого футболиста, он должен играть в основном составе. Думаю, «Динамо» не спешит с трансферами, потому что костяк остался и нужно точечное усиление для того, чтобы новые игроки приносили пользу», — приводит «РБ Спорт» слова Семшова.

Карраскаль выступает за ЦСКА с 2022 года. В минувшем сезоне 25-летний футболист провел 34 матча за армейцев во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 6 результативных передач.

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Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/igor-semshov-esli-dinamo-rassmatrivaet-karraskalya-kak-igroka-osnovy-togda-oni-ego-kupyat/
Игорь Семшов
Хорхе Карраскаль
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Урал 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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