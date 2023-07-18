Олич не считает переход Фернандеса в «Зенит» предательством: «Марио отдавал всего себя»
Экс-футболист ЦСКА Ивица Олич в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос считает ли переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит» предательством.
«Я не думаю, что это предательство. Марио не перешел напрямую из ЦСКА в «Зенит». Он за это время успел поиграть в Бразилии. Марио нашел новую мотивацию, хочет еще показать себя и выигрывать с «Зенитом» все, что можно. Марио отдавал всего себя. И в ЦСКА, в сборной России было так. Он профессиональный футболист, а это работа. Болельщикам сложно понять такой переход, но футболисты работают. Сегодня для футбола это нормально», — сказал Олич «СЭ».
Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 годы. В прошлом году он расторг контракт с армейцами и приостановил карьеру.
17 июля о переходе Фернандеса объявил «Зенит». 32-летний защитник подписал контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на год.
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|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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