Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что вратарь красно-белых Артем Ребров завершил карьеру.

«Я могу сказать об Артеме только хорошее. За 6 месяцев совместной работы я понял, что он — большой профессионал, игрок, который объединяет команду и отличный человек. Могу пожелать ему успехов в его новой жизни», — сказал Рианчо «СЭ».

Сегодня, 8 ноября, вратарь «Спартака» Артем Ребров объявил о завершении карьеры.

31 октября «Спартак» объявил, что Ребров приостановил карьеру и стал техническим координатором клуба. 37-летний вратарь играет за московский клуб с 2011 года. Всего он провел 113 матчей за «Спартак» и пропустил 134 мяча.