Ковалевски поздравил Реброва с завершением спортивной карьеры

Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски отреагировал на завершение карьеры голкипера Артема Реброва. Об этом экс-капитан клуба сообщил в своем Instagram.

«Нужно поздравить Артема с его великолепной карьерой как спортсмена, как вратаря. И поздравляю его с новой должностью в «Спартаке», желаю ему успехов. Хочется, чтобы новый статус в клубе принес ему много удовольствия, чтобы она работал на благо команды», — сказал Ковалевски в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Артем Ребров играл за «Спартак» с 2011 года. За 11 сезонов в московском клубе голкипер провел 113 матчей, в которых пропустил 134 гола.