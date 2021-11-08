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Ковалевски поздравил Реброва с завершением спортивной карьеры

12:28
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Бывший вратарь «Спартака» Войцех Ковалевски отреагировал на завершение карьеры голкипера Артема Реброва. Об этом экс-капитан клуба сообщил в своем Instagram.

«Нужно поздравить Артема с его великолепной карьерой как спортсмена, как вратаря. И поздравляю его с новой должностью в «Спартаке», желаю ему успехов. Хочется, чтобы новый статус в клубе принес ему много удовольствия, чтобы она работал на благо команды», — сказал Ковалевски в беседе с корреспондентом «СЭ» Георгием Скобликовым.

Артем Ребров играл за «Спартак» с 2011 года. За 11 сезонов в московском клубе голкипер провел 113 матчей, в которых пропустил 134 гола.

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