Рианчо: «Возвращение Промеса — большой риск для «Спартака», потому что форма Квинси — загадка»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо порассуждал о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб.

«Возможное возвращение Промеса — большой риск для «Спартака», потому что форма Квинси — загадка. Он пропустил много времени, давно не тренировался с командой. А так, безусловно, Промес будет очень полезен «Спартаку», находясь в оптимальных кондициях, потому что это топ-игрок», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

33-летний нидерландец играл за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го нападающий был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московской командой, из-за того, что попал в аварию и скрылся с места ДТП. Позже Нидерланды затребовали выдачи футболиста, и он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Осенью 2024 года Промес присоединился к клубу «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.