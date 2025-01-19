Стрепетов: «Семак ничем не рискует, отправляя Педро в расположение молодежной сборной Бразилии»

Бывший игрок и тренер «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал отсутствие нападающего Педро на сборах сине-бело-голубых в связи с вызовом в молодежную сборную Бразилии.

«Для молодого человека очень важно играть за свою молодежную сборную. Он там находится в тренировочном процессе, в игровом ритме, он будет получать много игрового времени. Сергей Семак ничем не рискует, отправляя Педро в расположение сборной. Это еще и дополнительные эмоции, так что в «Зенит» футболист вернется заряженным на борьбу в основном составе», — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

В первом сборе «Зенита» в Дохе, который проходит с 14 по 28 января, принимают участие 30 футболистов. Педро присоединится к петербургской команде позже.

18-летний бразилец присоединился к сине-бело-голубым 5 февраля 2024 года, его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2028 года. В нынешнем сезоне нападающий забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи в 25 матчах во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 9 миллионов евро.