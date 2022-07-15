РФС выразил соболезнования в связи со смертью Георгия Ярцева
В пятницу, 15 июля, скончался бывший футболист и тренер московского «Спартака» и сборной России Георгий Ярцев. Ему было 74 года.
Российский футбольный союз выразил соболезнования в связи с этой большой утратой для отечественного спорта.
«Будучи футболистом, Георгий Ярцев провёл в чемпионатах СССР 82 матча и забил 38 голов. Чемпион страны 1979 года и серебряный призёр 1980 года в составе московского «Спартака». В 1978 году забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата.
Георгий Ярцев возглавлял сборную России с августа 2003 по апрель 2005. Под его руководством национальная команда пробилась в основную стадию ЕВРО-2004. В 1996 году Георгий Ярцев выиграл чемпионат России с московским «Спартаком». Также возглавлял московские «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», и молдавский «Милсами».
Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Георгия Александровича», — говорится в заявление на сайте РФС.
По информации «СЭ», все матчи первого тура РПЛ сезона-2022/23 начнутся с минуты молчания в связи со смертью экс-тренера «Спартака» Георгия Ярцева.
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Химки – Зенит
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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Краснодар – Факел
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Динамо – Ростов
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