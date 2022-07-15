Борис Игнатьев — о смерти Ярцева: «Это большая потеря. Пусть земля ему будет пухом»
Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о смерти Георгия Ярцева.
«Это большая потеря, конечно же, для семьи, для всех тех, кто его хорошо знал, кто шел бок о бок с ним. Замечательный был человек. Великий футболист, который нашел себя в футбольном деле по-настоящему. Дал понять, что не играет роли, когда ты начнешь и когда ты будешь заканчивать любимое занятие. Важно, каким сердцем будешь воспроизводить любимое дело в жизнь ради болельщиков, команды. Это удар, честно говоря. Соболезную семье. Хотел, чтобы мы его по достоинству проводили и так, как он провел всю свою футбольную жизнь, карьеру. Пусть земля ему будет пухом», — сказал Игнатьев корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.
Ярцев тренировал «Спартак», с которым стал чемпионом России в 1996 году. Также он был тренером сборной России с 2003 по 2005 год. О смерти великого тренера сообщил «Рен ТВ».
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