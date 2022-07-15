Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе из жизни Георгия Ярцева.

«Отличный специалист, который хорошо разбирается в футболе. Неравнодушный человек, который никогда не позволял себе никакие вольности. Это человек, который нас дисциплинировал. Все помнят 1996 год, когда большая группа футболистов уехала в Европу, и большая группа пришла из дубля. Могли бы купить футболистов сильных, но Георгий Александрович настоял и убедил Олега Ивановича Романцева, который тогда был президентом, дать шанс своим воспитанникам. Благодаря именно его инициативе много футболистов стали знаменитыми. Это утрата для нас, для всех ветеранов, для всего «Спартака». Печально, грустно, что такие люди уходят», — сказал Кечинов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также бывший футболист поделился воспоминаниями о работе с Георгием Ярцевым.

«Я все время играл на позиции нападающего или под ним. Он увидел, что я могу играть чуть правее, и он начал меня ставить правым полузащитником. Помню, что в 1996 году «Алания» приехала в ранге чемпиона России. И он перед игрой подошел ко мне и сказал: «Я хочу рискнуть и поставить тебя справа, потому что они с тобой поставят персонального защитника, будет сложно, отобьют все ноги, а здесь благодаря своей скорости и умению обыграть ты будешь полезен». И он меня поставил правым полузащитником, и я забыл два гола», — добавил Кечинов.

В качестве тренера Ярцев возглавлял московские клубы «Спартак», «Динамо» и «Торпедо», волгоградский «Ротор», а также молдавский «Милсами». Под руководством Ярцева «Спартак» стал чемпионом России в 1996 году.

Также специалист возглавлял сборную России, с которой пробивался в основную стадию чемпионата Европы-2004.