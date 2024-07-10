РФС внесет изменения в дисциплинарный регламент
РФС поменяет ряд пунктов дисциплинарного регламента, касающихся наказаний игроков и официальных лиц матча за использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников, сообщает «РБ Спорт».
Как отмечает источник, изменения коснутся двух статей регламента — 94-й («Нарушения, совершенные против игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча до, во время и после матча») и 95-й («Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча»). Ожидается, что дисквалификации, предусмотренные за данные правонарушения, будут заменены на штрафы в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Согласно изменениям в 94-й статье, безусловная дисквалификация игрока будет возможна лишь в случае его удаления с поля и внесения нарушения в протокол матча. При повторном нарушении штраф возрастет с 50 тысяч до 250 тысяч рублей. В ситуациях, когда игрок в первый раз попал в неприятную историю с видео из подтрибунки, он будет оштрафован. В случае повторного такого видео будет дисквалификация до 2 матчей и штраф.
В 95-ю статью предлагается внести следующие изменения: безусловное наказание также будет применяться только в том случае, если игрок был удален с поля и отмечен в протоколе матча — при этом дисквалификация игрока составит от 3 до 5 матчей (ранее было от 2 до 4 игр). Если игрок не был удален и нарушение не было внесено в протокол, то за оскорбительные действия, зафиксированные медиа, в отношении официальных лиц матча он получит штраф до 500 тысяч рублей.
Кроме этого, добавится пункт об агрессивном поведении игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча (за исключением физического воздействия) — это наказывается дисквалификацией до 4 матчей.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -