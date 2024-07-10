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РФС внесет изменения в дисциплинарный регламент

Алина Савинова
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РФС поменяет ряд пунктов дисциплинарного регламента, касающихся наказаний игроков и официальных лиц матча за использование ненормативной лексики, оскорбительных слов и выражений, а также оскорбительных жестов в отношении соперников, сообщает «РБ Спорт».

Как отмечает источник, изменения коснутся двух статей регламента — 94-й («Нарушения, совершенные против игроков и иных лиц, не являющихся официальными лицами матча до, во время и после матча») и 95-й («Нарушения, совершенные против официальных лиц матча до, во время и после матча»). Ожидается, что дисквалификации, предусмотренные за данные правонарушения, будут заменены на штрафы в размере от 500 тысяч до 1,5 миллиона рублей.

Согласно изменениям в 94-й статье, безусловная дисквалификация игрока будет возможна лишь в случае его удаления с поля и внесения нарушения в протокол матча. При повторном нарушении штраф возрастет с 50 тысяч до 250 тысяч рублей. В ситуациях, когда игрок в первый раз попал в неприятную историю с видео из подтрибунки, он будет оштрафован. В случае повторного такого видео будет дисквалификация до 2 матчей и штраф.

В 95-ю статью предлагается внести следующие изменения: безусловное наказание также будет применяться только в том случае, если игрок был удален с поля и отмечен в протоколе матча — при этом дисквалификация игрока составит от 3 до 5 матчей (ранее было от 2 до 4 игр). Если игрок не был удален и нарушение не было внесено в протокол, то за оскорбительные действия, зафиксированные медиа, в отношении официальных лиц матча он получит штраф до 500 тысяч рублей.

Кроме этого, добавится пункт об агрессивном поведении игрока или официального лица клуба в отношении официальных лиц матча (за исключением физического воздействия) — это наказывается дисквалификацией до 4 матчей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
РФС
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
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