Заварзин — о возможном переходе Соболева в «Зенит»: «Это не футбол, это коммерция»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин назвал причины возможного перехода нападающего команды Александра Соболева в «Зенит».
«В «Спартак» пришел новый тренер, и он будет набирать свою обойму. А значит, ему нужно освобождать места в составе для тех игроков, которых привезет ему агент. Это не футбол, это коммерция», — цитирует Vprognoze.ru Заварзина.
Ранее сообщалось, что Соболев летом может перейти в «Зенит». По информации «СЭ», «Спартак» согласен отпустить футболиста в питерский клуб за 11 миллионов евро, при этом сине-бело-голубые не готовы платить такую сумму за 27-летнего россиянина.
Источник: Vprognoze.ru
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|Спартак
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13
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14
|Химки
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15
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
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