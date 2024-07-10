Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 07:35

Гладилин объяснил, почему для «Спартака» не станет потерей уход Соболева в «Зенит»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный трансфер нападающего московской команды Александра Соболева в «Зенит».

«Никакой потери для «Спартака» от ухода Соболева нет. Наоборот — это приобретение. Человек не хочет играть. Если бы он остался в команде, то это пошло бы ей только во вред. А так, за него сейчас от «Зенита» получат хорошие деньги. Если правильно ими распорядятся, то приобретут игрока или даже не одного, которые будут хотеть играть за «Спартак». Если у футболиста нет желания играть за команду, и он по любым причинам заинтересован в переходе в другой клуб, то нужно идти ему навстречу», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.

Во вторник, 9 июля, сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Источник: Vprognoze
Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
0
Читайте также
«Барселона» ищет способы борьбы с фейковыми новостями
Биография Алсу: карьера и личная жизнь российской певицы
Захарова ответила на слова Пугачевой об ударе по больнице в Киеве
КХЛ сделали независимой, а ЦСКА – свободным. Армейцы взрывают хоккейный рынок
СМИ сообщили об обыске в доме экс-депутата Драганова по делу о неуплате налогов
Антонов заявил о раскрытии агрессивной сущности НАТО во время саммита альянса
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
РФС внесет изменения в дисциплинарный регламент
Ташуев: «Пошла какая-то тенденция, что московские топ-клубы расстаются с сильными российскими футболистами»
Пименов: «Самая популярная команда России — «Спартак»
Аршавин — об интриге в прошлом сезоне РПЛ: «Хватит, дверка закрывается»
Быстров: «Наши с Соболевым переходы из «Спартака» в «Зенит» нельзя сравнивать. Каждый трансфер индивидуален»
Хомуха: «Если Соболев поможет «Зениту», то проблем с болельщиками не будет»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

РФС внесет изменения в дисциплинарный регламент

Силкин: «Думаю, свои пять голов Смолов забьет»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
5
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
15
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
16
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.07 15:00
Локомотив – Акрон
 - : -
20.07 17:30
Кр. Советов – Зенит
 - : -
20.07 20:00
Ростов – ЦСКА
 - : -
20.07 20:00
Динамо – Факел
 - : -
21.07 17:30
Оренбург – Спартак
 - : -
21.07 20:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
21.07 20:00
Химки – Динамо Мх
 - : -
22.07 20:00
Пари НН – Рубин
 - : -
Все результаты / календарь

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости