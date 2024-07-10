Гладилин объяснил, почему для «Спартака» не станет потерей уход Соболева в «Зенит»
Бывший полузащитник и тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал возможный трансфер нападающего московской команды Александра Соболева в «Зенит».
«Никакой потери для «Спартака» от ухода Соболева нет. Наоборот — это приобретение. Человек не хочет играть. Если бы он остался в команде, то это пошло бы ей только во вред. А так, за него сейчас от «Зенита» получат хорошие деньги. Если правильно ими распорядятся, то приобретут игрока или даже не одного, которые будут хотеть играть за «Спартак». Если у футболиста нет желания играть за команду, и он по любым причинам заинтересован в переходе в другой клуб, то нужно идти ему навстречу», — цитирует Гладилина Vprognoze.ru.
Во вторник, 9 июля, сообщалось, что Соболев согласовал контракт с «Зенитом».
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне 27-летний форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
|
Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
|
Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
|
Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
|
Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
|
Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
|
Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
|- : -