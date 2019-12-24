РФС создаст межведомственную группу по ситуации с фанатами

Президент РФС Александр Дюков на пресс-конференции после исполкома РФС сказал, что организация создаст межведомственную группу по ситуации с фанатами.

— Мы договорились о создании межведомственной рабочей группы с правоохранительными органами, — сказал Дюков. — На этой неделе должно пройти первое заседание этой группы.

— Будут ли привлечены к ее работе болельщики?

— У меня нет сомнений, что клубы будут защищать болельщиков. Они заинтересованы в активной поддержке. Но здесь нужны компромиссы и нужны диалог. Представители фан-движения? Возможно, но смогут ли они консолидироваться. Я не могу говорить за всю рабочую группу. (Дмитрий Гирин)