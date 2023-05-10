Агент Барача: «Матео восстановится через месяц и вернется в «Крылья Советов»

Футбольный агент Стипе Лапич рассказал о ситуации с будущим защитника «Крыльев Советов» Матео Барача.

Барач в зимнее трансферное окно перешел в бельгийский «Остенде» на правах аренды.

«Барач пока лечится, восстановление идет по плану. Думаю, где-то через месяц он снова будет готов играть. Что касается будущего, по состоянию на сегодняшний день по окончании сезона он вернется в «Крылья Советов», — приводит слова Лапича «РБ Спорт».

В составе «Остенде» Барач провел четыре матча. Действующее соглашение 28-летнешл хорвата с «Крыльями» рассчитано до 30 июня 2024 года.