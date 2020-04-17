РФС поддержал женщин-судей. Произведены выплаты за апрель

Российский футбольный союз произвел авансовые выплаты, поддержав финансово арбитров, работающих в женском футболе. Женщины-судьи получили по 15 тысяч рублей в виде аванса за апрель. Именно столько составляет гонорар за одну проведенную игру. Ассистенткам и инспекторам заплатили по 7 с половиной тысяч.

Ранее схема авансовых платежей была введена в мужском футболе. Выплаты тоже начались. Каждый рефери российской премьер-лиги уже получил или получит по 115 тысяч рублей за апрель. Столько же заплатят и в мае. Это обычный гонорар за один матч чемпионата России. Ассистенту полагаются за два месяца 110 тысяч (в первой лиге эти выплаты составляют 70 тысяч и 34 тысячи соответственно). Потом РФС вычтет эти деньги из будущих гонораров. Кроме того, судьям РПЛ платят по 30 тысяч рублей в виде ежемесячной зарплаты, ФНЛ — по 10 тысяч.

Вопрос по переводу денег судьям, работающим на матчах ПФЛ, решится позднее. Во втором дивизионе иная схема оплаты труда арбитров. (Александр Бобров)