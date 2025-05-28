Будущее Джикии решится после встречи представителя футболиста с руководством «Химок»

Агент защитника «Химок» Георгия Джикии Владимир Кузьмичев в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение РФС оставить в силе отказ в выдаче лицензии для участия в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Для досконального понимания в любом случае нам нужно встретиться с руководством «Химок» и проговорить ситуацию. В зависимости от этой встречи уже дальше будут приняты решения: подаем мы в Палату (по разрешению споров РФС. — Прим. «СЭ») или все-таки найдем решение в этом вопросе, что касается финансовых задолженностей. С руководством в принципе периодически общались. У них была надежда, что так или иначе они смогут решить этот вопрос. Скажем так, у них была уверенность, что они смогут решить вопрос. Не самая хорошая ситуация. Но, тем не менее, жизнь продолжается. Будем заниматься этим вопросом. Все контакты последнюю неделю сводились к тому, что они просили дождаться решения по апелляции», — сказал Кузьмичев «СЭ».

«Химки» с 29 очками заняли 12-е место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона. Подмосковная команда избежала попадания в переходные матчи за место в высшем дивизионе.

31-летний защитник стал игроком «Химок» в сентябре 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 19 матчей во всех турнирах.